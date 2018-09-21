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Dow Jones 20 сентября впервые с января достиг рекордного уровня
07:50 21.09.2018 |
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам четверга достигли рекордных уровней на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,95%, до 26656,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,98%, до 8028,23 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,79%, до 2930,78 пункта. Это первый с января рекорд для индекса Dow Jones, S&P не достигал исторических максимумов я августа.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 сентября, снизилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 201 тысячу, сообщило в четверг министерство труда страны. При этом инвесторы прогнозировали рост числа заявок.
Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 22,9 пункта, в то время как аналитики ожидали более скромного увеличения показателя - до 19,6 пункта с 11,9 пункта месяцем ранее.
Между тем, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в августе сохранилось на уровне июля - 5,34 миллиона. Инвесторы прогнозировали рост на 0,3%.
"Фундаментально и технически рынок сейчас очень силен. Корпоративные прибыли и экономические данные отличные. В то же время, есть ощущение того, что последний ответный удар Китая был не таким жестким, как ожидалось, что вызвало оптимизм и облегчение по поводу того, что, возможно, полноценной торговой войны удастся избежать", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Direxion Пол Бриганди (Paul Brigandi).
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