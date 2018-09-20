Биржи АТР 20 сентября изменяются разнонаправленно на неопределенности в мировой торговле





Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить степень влияния на мировую экономику новых взаимных торговых мер США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2727,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,16%, до 1420,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,01%, до 27407,6 пункта, корейский KOSPI - на 1,02%, до 2331,04 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,16%, до 6180,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,19%, до 23718,37 пункта.

Участники торгов продолжают оценивать последствия новых взаимных пошлин США и Китая на экономики этих стран и мировую экономику в целом. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Во вторник Китай сообщил о том, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, инвесторы и трейдеры на данном этапе не слишком остро реагируют на новые пошлины США в отношении Китая, поскольку пока они пытаются их оценить и надеются, что стороны возобновят переговоры.