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Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,61%
07:47 20.09.2018 |
Фондовый рынок США завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов сырья, финансов и нефти и газа. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах коммунальных услуг, телекоммуникаций и технологий.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,61%, достигнув 6-месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,13%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,08%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Goldman Sachs Group Inc, которые подорожали на 6,69 п. (2,92%), закрывшись на отметке в 235,58. Котировки JPMorgan Chase & Co выросли на 3,32 п. (2,90%), завершив торги на уровне 117,62. Бумаги Caterpillar Inc выросли в цене на 3,69 п. (2,48%), закрывшись на отметке 152,76.
Лидерами падения стали акции Verizon Communications Inc, цена которых упала на 0,89 п. (1,64%), завершив сессию на отметке 53,50. Акции Microsoft Corporation поднялись на 1,51 п. (1,33%), закрывшись на уровне 111,70, а Nike Inc снизились в цене на 0,83 п. (0,97%) и завершили торги на отметке 84,43.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Range Resources Corporation, которые подорожали на 5,07% до отметки 17,19, BorgWarner Inc, которые набрали 5,00%, закрывшись на уровне 45,13, а также акции Newfield Exploration Company, которые повысились на 4,41%, завершив сессию на отметке 28,91.
Лидерами падения стали акции Valero Energy Corporation, которые снизились в цене на 4,88%, закрывшись на отметке 109,70. Акции компании Marathon Petroleum Corporation потеряли 4,08% и завершили сессию на уровне 80,54. Котировки Andeavor снизились в цене на 3,54% до отметки 150,26.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Altimmune Inc (NASDAQ:ALT), которые подорожали на 285,48% до отметки 16,460, New Age Beverages Corp, которые набрали 54,96%, закрывшись на уровне 4,37, а также акции Molecular Templates Inc, которые повысились на 52,44%, завершив сессию на отметке 6,2500.
Лидерами падения стали акции Realm Therapeutics PLC ADR, которые снизились в цене на 21,88%, закрывшись на отметке 5,00. Акции компании Vital Thera потеряли 22,90% и завершили сессию на уровне 0,33. Котировки Ameri Holdings Inc снизились в цене на 18,08% до отметки 1,45.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1657) превысило количество закрывшихся в плюсе (1384), а котировки 108 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1391 компаний подешевели, 1175 выросли, a 144 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций New Age Beverages Corp выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 54,96%, 1,55 п., и завершили торги на отметке 4,37.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,97% до отметки 11.77, достигнув нового месячного минимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,48%, или 5,80, достигнув отметки $1.208,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 1,62%, или 1,13, до $70,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,24%, или 0,19, до отметки $79,22 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,10% до 1,1677, а котировки USD/JPY упали на 0,10%, достигнув отметки 112,26.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,09.
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