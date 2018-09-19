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Биржи АТР преимущественно растут на снижении торговых опасений
07:53 19.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику, поскольку новые торговые меры США в отношении Китая оказались не такими жесткими, как ждали рынки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97% - до 2726,27 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1419,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,02%, до 27360,53 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,25%, до 2303,12 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,43%, до 6188,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,27%, до 23719,02 пункта.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.
После данного заявления азиатские рынки умеренно снижались во вторник, однако к концу торгов им удалось снова выйти в "зеленую зону", поскольку меры в итоге оказались не такими жесткими, как предполагалось, и к тому же они уже частично были отыграны во время ожидания их объявления.
По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс, рынки не отреагировали негативно на данное заявление, потому что оно не вызвало шока и было ожидаемым.
Участники торгов также обращают внимание на решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков.
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