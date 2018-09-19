Биржи США закрылись 18 сентября в плюсе на новостях о пошлинах

Основные американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне новостей о новых импортных пошлинах США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,71%, до 26248,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,76%, до 7956,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,54%, до 2904,38 пункта.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении новых 10%-ных пошлин на импорт из Китая объемом в 200 миллиардов долларов с 24 сентября. Планируется, что 1 января эти пошлины вырастут до 25%. Помимо этого, ряд товаров технологического сектора, включая продукцию Apple и производителя потребительской электроники Fitbit, были исключены из нового раунда пошлин.

Китай в ответ объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом в 60 миллиардов долларов. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября. При этом минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.

"По моему мнению, Трамп пытается загнать торговых партнеров за стол переговоров, чтобы обсудить сделки, которые долго были более выгодными для других стран, чем для США. Его методы спорны, но американская экономика сильна, отчеты хороши, и уверенность потребителей и инвесторов остается крепкой", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега в SlateStone Wealth Роберта Павлика.