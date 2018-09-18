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Индекс ПФТС 18 сентября лег в дрейф
18:19 18.09.2018 |
Индекс ПФТС во вторник показал боковую динамику: индикатор повысился на 0,04% - до 539,7 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 671,19 млн грн, в том числе акциями - 4,27 млн грн.
По итогам дня подорожали бумаги агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (+2,94%), "Укрнафты" (+1,24%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,93%).
Снизились в цене акции "Турбоатома" (-0,72%) и "Центрэнерго" (-0,54%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,38% - до 1637,3 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,74% - до 416,4 пункта при объеме торгов 4,5 млн злотых (34,47 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Астарты" (-2,28%), "Овостара" (-0,98%) и агрохолдинга ИМК (-0,44%).
Дорожали акции KSG Agro (+5,81%) и "Кернела" (+3,06%).
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