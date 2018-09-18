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Биржи АТР завершили торги 17 сентября в основном ростом после снижения на торговых рисках
12:29 18.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в плюсе, индексы выросли после утреннего снижения, вызванного заявлением о введении новых пошлин на импорт в США китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82% - до 2699,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 1404,15 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,56% - до 27084,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2308,98 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,41%, до 23420,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,38%, до 6161,5 пункта. В ходе торгов индексы в основном снижались.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.
Позднее Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.
По словам аналитиков, которых цитирует агентство Рейтер, реакция рынка на объявление новых пошлин была сдержанной, потому что заявление Трампа оказалось в соответствии с ожиданиями и уже было отыграно инвесторами.
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