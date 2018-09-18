Биржи США 17 сенбября закрылись в минусе на ожидании объявления о новых пошлинах на китайские товары

Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания объявления США о новых импортных пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,56%, до 2888,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,43%, до 7895,79 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,56%, составив 2888,84 пункта.

Инвесторы ждут после закрытия американских фондовых площадок объявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг с объемом поставок в 200 миллиардов долларов. При этом, по заявлению китайского издания The Global Times, КНР будет отвечать не только защитными мерами, но и контрмерами.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"Китай обеспечивает более половины всего американского импорта из списка на 200 миллиардов долларов, так что найти альтернативных поставщиков будет трудно. Если тариф будет установлен в 10%, тогда это частично будет компенсировано 6% снижением юаня", - отметил агентству MarketWatch Марк Вильямс - старший экономист Capital Economics, отвечающий за Азию.