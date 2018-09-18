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Рынок акций Украины отметился 17 сентября активным ростом
23:36 17.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 1,55% - до 539,5 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 291,7 млн грн, в том числе акциями - 0,83 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали акции "Донбассэнерго" (+2,93%) и "Центрэнерго" (+1,34%).
Снизились в стоимости акции "Укрнафты" (-2,13%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,77%).
Индекс "Украинской биржи" в этот день остался неизменным на уровне 1643,47 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,65% - до 419,49 пункта при объеме торгов 13,8 млн злотых (104,3 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги "Кернела" (-2,86%), агрохолдинга ИМК (-1,3%) и "Астарты" (-1,29%).
Выросли в цене акции "Агротона" (+2,57%) и KSG Agro (+1,18%).
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