Биржи АТР, кроме Австралии, снижаются 17 сентября на обострении торговых опасений

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне обострившихся опасений за перспективы торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,06% - до 2653,15 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 1382,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,62%, опускаясь до 26846,59 пункта, корейский KOSPI - на 0,75%, до 2300,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,35%, до 6187 пунктов. Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, до 23094,67 пункта.

В понедельник в центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Wall Street Journal, согласно которым Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин. По данным издания, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов 17-18 сентября.

"Тема торговых сложностей и их влияния на мировую экономику, вероятно, будет ключевой темой для инвесторов на этой неделе", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).