Индексы США 14 сентября почти не изменились на новостях по переговорам с КНР, статистике

Основные американские фондовые индексы в пятницу почти не изменились на фоне сообщений о торговых переговорах между США и Китаем и внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03%, до 26154,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,05%, до 8010,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,03%, до 2904,98 пункта.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров в размере более 200 миллиардов долларов в год. В четверг МИД Китая подтвердил, что китайская сторона получила приглашение США провести новый раунд переговоров.

Трамп при этом в четверг отметил, что США не будут торопиться с заключением торговой сделки с Китаем.

Инвесторы обратили внимание на статистические данные. Так, по сообщению ФРС, объем промышленного производства в США в августе в месячном выражении вырос на 0,4%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе. Ожидался рост лишь до 96,7 пункта.

В то же время, как сообщило министерство торговли США, объем розничных продаж в стране в августе в месячном выражении вырос на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4%. При этом промышленное производство в месячном выражении увеличилось на 0,4% против прогноза на уровне 0,3%.