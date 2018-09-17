Финансовые новости
- |
- 17.09.18
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США 14 сентября почти не изменились на новостях по переговорам с КНР, статистике
07:44 17.09.2018 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу почти не изменились на фоне сообщений о торговых переговорах между США и Китаем и внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03%, до 26154,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,05%, до 8010,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,03%, до 2904,98 пункта.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров в размере более 200 миллиардов долларов в год. В четверг МИД Китая подтвердил, что китайская сторона получила приглашение США провести новый раунд переговоров.
Трамп при этом в четверг отметил, что США не будут торопиться с заключением торговой сделки с Китаем.
Инвесторы обратили внимание на статистические данные. Так, по сообщению ФРС, объем промышленного производства в США в августе в месячном выражении вырос на 0,4%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе. Ожидался рост лишь до 96,7 пункта.
В то же время, как сообщило министерство торговли США, объем розничных продаж в стране в августе в месячном выражении вырос на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4%. При этом промышленное производство в месячном выражении увеличилось на 0,4% против прогноза на уровне 0,3%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Чистка под Пушилина. С кем и с чем новый главарь ДНР идет на «выборы»
|Полураскол. Как Москва «сливает» УПЦ МП и записывает Онурфия в мученики
|Казначеи дают неплохие курсовые прогнозы в случае положительного завершения работы миссии МВФ в Киеве
|РПЦ прекращает поминовение Вселенского патриарха. Что это значит?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото незначительно колеблется в цене 17 сентября на неопределенности в мировой торговле
|Иена дорожает к доллару 17 сентября на опасениях вокруг торгового конфликта США с Китаем
|Биржи АТР, кроме Австралии, снижаются 17 сентября на обострении торговых опасений
|Индексы США 14 сентября почти не изменились на новостях по переговорам с КНР, статистике
|Казначеи дают неплохие курсовые прогнозы в случае положительного завершения работы миссии МВФ в Киеве
|Рынок акций Украины завершил торги 14 сентября умеренным ростом
Это интересно
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7
|Топ-10 легендарных инвесторов
|Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения
|Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии
|Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic