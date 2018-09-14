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Рынок акций Украины завершил торги 14 сентября умеренным ростом
21:43 14.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,26% - до 531,26 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 446,36 млн грн, в том числе акциями - 0,93 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (+0,62%) и "Центрэнерго" (-0,27%).
Индекс "Украинской биржи" в этот день остался неизменным на уровне 1643,47 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на 0,55% - до 426,52 пункта при объеме торгов 6,1 млн злотых (46,1 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Кернела" (+1,4%) и агрохолдинга ИМК (+0,43%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-5,56%) и "Агротона" (-2,51%).
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