Биржи АТР, кроме Китая, растут 14 сентября вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне оптимизма на американских рынках накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 2683,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1406,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавлял 0,81%, поднимаясь до 27237,78 пункта, корейский KOSPI - на 1,3%, до 2315,94 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65%, до 6168,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,93%, до 23033,54 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на 0,5-0,7% на фоне еженедельной статистики по рынку труда США. По данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи. Показатель стал минимальным за 49 лет. Аналитики ожидали, напротив, роста числа заявок.

Давление на биржи Китая продолжает оказывать неопределенность вокруг развития торгового конфликта с США. На текущей неделе издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика нуждается в сделке с Китаем гораздо меньше, чем китайская экономика. "Все, что хочет рынок, так это получить некоторую степень определенности", - приводит агентство Рейтер мнение главы аналитического отдела Nomura Джима Маккафферти (Jim McCafferty).

При этом, по данным госстатбюро КНР, объем промышленного производства в стране в августе вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось несколько лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста на 6%.