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Биржи США 13 сентября закрылись ростом на фоне ожидания новых переговоров между Вашингтоном и Пекином
07:53 14.09.2018 |
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на фоне ожидания новых переговоров по торговым противоречиям между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,57% и составил 26145,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,53% - до 2904,18 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ возрос до 0,75% и составил 8013,71пункта.
Китай в четверг получил приглашение США провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям. Пекин приветствовал этот шаг американской стороны. По заявлению официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сейчас стороны обсуждают соответствующие детали.
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