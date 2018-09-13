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Индекс ПФТС 13 сентября возобновил умеренный рост
17:52 13.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,17% - до 529,86 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,4 млрд грн, в том числе акциями - 2,6 млн грн.
В "зеленой зоне" зоне завершили торги акции "Укрнафты" (+2,74%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,83%).
Отрицательную динамику показали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,65%) и "Центрэнерго" (-0,51%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,66% - до 1643,39 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,84% - до 422,35 пункта при торговом обороте 4,6 млн злотых (34,8 млн грн).
Среди индексных акций дешевели бумаги "Астарты" (-2,51%) и "Кернела" (-2%).
Дорожали только акции "Агротона" (+0,28%).
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