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Биржи АТР 13 сентября закрылись в основном ростом на снижении торговых опасений
13:49 13.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным ростом на фоне ослабления опасений относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% - до 2686,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1413,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,54%, до 27014,49 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,14%, до 2286,23 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,96% - до 22821,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,76%, до 6128,7 пункта.
Поддержку рынкам оказали новости о торговых отношениях Китая и США. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
"Похоже, рынки с оптимизмом восприняли новости о возможном возобновлении торговых переговоров США и Китая на высшем уровне", - приводит агентство Франс Пресс мнение стратега J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя (Tai Hui).
В Австралии участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, безработица в стране в августе составила 5,3%, не изменившись по сравнению с предыдущем месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
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