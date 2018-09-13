Биржи США закрылись разнонаправленно на фоне презентации Apple и новостей по Китаю

Основные американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне презентации Apple новых моделей смартфонов, а также новостей по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11%, до 25998,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,23%, до 7954,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,04%, до 2888,91 пункта.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в среду, делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Во вторник вечером, выступая перед журналистами в Белом Доме, президент США Дональд Трамп заявил, что США избрали "жесткую позицию" в отношении к теме торговли с Китаем.

Акции компании Apple к закрытию торгов снизились на 1,38% на фоне презентации новых моделей iPhone и наручных часов.

Кроме того, в среду инвесторы обратили внимание на данные ФРС. Как сообщил регулятор в "Бежевой книге" (Beige Book), некоторые производители США сократили объемы или отложили запланированные инвестиции в отдельных районах страны на фоне опасений по развитию глобальных торговых противоречий.

Несмотря на напряженность в торговой сфере, ФРС заявила, что экономика США продолжает развиваться умеренными темпами.