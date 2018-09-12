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Биржи США закрылись 11 сентября в плюсе на фоне роста цен на нефть и технологического сектора
07:49 12.09.2018 |
Основные американские фондовые индексы во вторник выросли вслед за акциями компаний технологического сектора и энергетики, свидетельствую данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,44%, до 25971,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,61%, до 7972,47 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,38%, составив 2887,94 пункта.
Нефть к закрытию бирж США дорожала на 2,3-2,8% на фоне повышенных прогнозов по нефтяным ценам на 2018-2019 годы от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и в ожидании санкций США против Ирана.
В лидерах были и акции технологических компаний - так, бумаги Apple поднялись на 2,53%, Facebook - на 1,07%, Microsoft - на 1,7%.
Сдерживали рост сообщения СМИ об обострении торговых отношений с Китаем. Агентство Рейтер ранее во вторник сообщило, что на следующей неделе КНР планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение санкций против США за несоблюдение Вашингтоном решения организации по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.
Число открытых вакансий на рынке труда страны в несельскохозяйственных предприятиях (JOLTS) составило в июле 6,939 миллиона против значения июня в 6,822 миллиона. Аналитики полагали, что показатель составил только 6,646 миллиона.
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