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Индекс ПФТС во вторник показал боковую динамику в «зеленой зоне»
18:36 11.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,05% - до 531,08 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 219,66 млн грн, в том числе акциями - 6,09 млн грн.
Среди индексных акций подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,15%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,16%).
Снизились в цене бумаги "Укрнафты" (-3,09%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1627,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,51% - до 427,96 пункта при объеме торгов 4,12 млн злотых (31,1 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Агротона" (+2,77%), агрохолдинга ИМК (+2,23%) и "Кернела" (+0,95%).
Подешевели акции KSG Agro (-1,04%) и "Астарты" (-0,63%).
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