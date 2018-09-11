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«Украинская биржа» возобновила торги на рынке котировок
09:19 11.09.2018 |
"Украинская биржа" возобновила торги на рынке котировок и начала торговлю ценными бумагами на платформе, предоставленной ООО "САНЛАЙН".
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
На первом этапе торговая система SLTrade поможет участникам торгов выставлять котировки и заключать двусторонние сделки с ценными бумагами, включая операции репо, а также будет использоваться для торговли на товарном рынке ТБ "Украинская биржа".
"Компания "САНЛАЙН" была выбрана как один из поставщиков программного обеспечения, поскольку она смогла обеспечить самое короткое время постепенного восстановления наших позиций на рынке. Мы раскроем сроки реализации рынка заявок и срочного рынка как будут завершены переговоры с другими поставщиками", - сообщил директор по развитию бизнеса "Украинской биржи" Алексей Сухоруков.
"САНЛАЙН" - разработчик программного обеспечения для финансовых рынков.
Компания разрабатывает собственную торговую платформу SLTrade, которая предоставляет клиентам украинских брокеров прямой доступ к биржам.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина ввела санкции против используемого "Украинской биржей" программного обеспечения.
Санкции введены против "Московской биржи ММВБ-РТС".
В частности, санкции предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Последним пунктом отмечается, что вводятся другие санкции, соответствующие принципам их применения (запрет украинским субъектам хозяйствования использования в своей деятельности электронных торговых систем "ПО Plaza" - используется на "Украинской бирже" и "ПО Forts").
После этого "Украинская биржа" сообщила, что санкции не применялись против используемого ею программного обеспечения.
"Украинская биржа" просила Порошенко отменить санкции в части использования биржевых торговых систем и намерена создать дочернюю товарную биржу, однако этого не произошло.
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