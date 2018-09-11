Биржи США преимущественно выросли 10 сентября в рамках коррекции

Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно выросли на фоне восстановления акций компаний технологического сектора и в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,23%, до 25857,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,27%, до 7924,16 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,19%, до 2877,13 пункта.

Акции технологического сектора в понедельник преимущественно росли после снижения на прошлой неделе. Исключением стали бумаги Apple, потерявшие 1,43% после предложения президента США Дональда Трампа вернуть основное производство компании в США и начать строительство заводов уже сейчас. В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.

Между тем, акции Tesla коррекционно поднялись на 8,4% после падения в пятницу, которое достигало 10%, а по итогам торгов пятницы бумаги компании потеряли 6,3% стоимости.

"Мы все еще на рекордных уровнях, несмотря на распродажу прошлой недели, но приоритетом для инвесторов является то, что еще произойдет. На этой неделе будет много всего - технологии, тарифы, экономические данные - и все это вместе и станет фактором, который повлияет на рынок", - сказала агентству MarketWatch старший стратег E-Trade Мэри Райан.