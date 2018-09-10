Биржи АТР 10 сентября изменяются разнонаправленно на торговых опасениях и внутренних статданных

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют смешанную динамику на фоне опасений относительно возможного обострения торгового конфликта между США и КНР и новых статданных из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% - до 2685,3 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1417,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,89%, опускаясь до 26733,86 пункта, корейский KOSPI рос на 0,27%, до 2287,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,11%, до 6150,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 22366,81 пункта.

Давление на настроения инвесторов в Китае продолжают оказывать торговые опасения. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к уже действующим пошлинам.

"Тучи продолжают сгущаться над рынками в свете последних угроз относительно новых американских пошлин на китайские товары. Эта тема преобладает на рынках и приводит к их ослаблению в начале недели", - говорит рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

В то же время определенное влияние на рынки оказывает новая порция внутренней статистики. Так, государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказавшись выше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 2,2%.

Правительство Японии сообщило в свою очередь, что ВВП Японии во втором квартале 2018 года, по второй оценке, вырос на 0,7% к предыдущему кварталу и на 3% - в годовом выражении. Показатель в квартальном исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в годовом - превзошел ожидания, поскольку эксперты прогнозировали рост на 2,6%.