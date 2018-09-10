Биржи США 7 сентября закрылись в минусе на статистике по рынку труда, заявлении Трампа по тарифам

Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне противоречивой статистики рынка труда в США и заявления президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары с Китая, свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3%, до 25917,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7902,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,22%, до 2871,80 пункта.

Как сказал Трамп в пятницу, США готовы ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще на 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся пошлинам на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов. Официально пока действуют только пошлина на товары на 50 миллиардов долларов. Однако СМИ сообщали, что пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов будет введены в сентябре. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти "очень скоро".

Инвесторы также оценивают данные минтруда США о безработице в стране за август. Индикатор сохранился на уровне июля в 3,9%, тогда как ожидалось его снижение до 3,8%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сильнее прогноза - на 201 тысячу против ожиданий роста на 191 тысячу.

"С сегодняшними данными по рынку труда мы возвращаемся к нашей обычной программе. Возможно, июльское разочарование было исключением, так как наша экономика движется на полной скорости", - сказал агентству MarketWatch вице-президент E-Trade Financial Corp Майк Ловенгарт (Mike Loewengart).