Биржи АТР в минусе на намеках об ужесточении торговой политики США относительно Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу вновь торгуются на отрицательной территории на фоне намеков президента США Дональда Трампа о возможном введении торговых пошлин против Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 2688,13 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1428,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,86%, опускаясь до 26744,13 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,85%, до 2268,21 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,65%, до 6120,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,98%, до 22268,67 пункта.

Колумнист The Wall Street Journal Джеймс Фриман (James Freeman) намекнул в своем материале в издании, что президент США Дональд Трамп не исключает возможного введения импортных пошлин на японские товары. В четверг Фриман сообщил о телефонном звонке, который поступил от президента, в котором Трамп "описал свои хорошие отношения с японскими властями, но затем добавил: "Конечно, это закончится сразу же, как только я сообщу им, сколько им нужно заплатить".

Фриман также добавил, что во время разговора Трамп был сосредоточен на теме устранения торгового дефицита Америки за счет стран-партнеров. "Несмотря на то, что президент завершает переговоры с нашими друзьями в Северной Америке и Европе, неопределенность относительно торговой политики не устраняется", - заключил Фриман.

Азиатские биржи также продолжают реагировать на события в Японии. В четверг на японском острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. Число погибших уже возросло до 16 человек, 26 человек числятся пропавшими без вести. На острове была почти остановлена подача электроэнергии, без света остались 3 миллиона домохозяйств. К утру пятницы удалось восстановить электроснабжение 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.

"Когда у нас происходят такие инциденты, краткосрочная неопределенность неизбежна", - приводит агентство MarketWatch мнение главного стратега по капиталу Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Чисато Хаганума (Chisato Haganuma). Акции японских Toyota и Sony дешевеют более чем на 1%.

Китайские индексы торговались в плюсе на открытии, однако затем вновь перешли к снижению. До пятницы Shanghai Composite снижался восемь из последних девяти торговых дней.