Биржи США закрылись 6 сентября в основном в минусе на снижении технологического сектора, статистике

Основные американские фондовые индексы по итогам четверга преимущественно ушли в минус на фоне снижения акций компаний технологического сектора и неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08%, до 25996,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,91%, до 7922,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,36%, составив 2878,14 пункта.

По итогам дня акции Apple потеряли 1,6%, Alphabet - 1,3%, Facebook - 2,75%.

Инвесторы ждут новостей о новом торговом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА, включает США, Канаду и Мексику). Президент США Дональд Трамп в конце августа уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней, а в выходные написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранять Канаду в новой НАФТА. Ранее Мексика заявила, что не планирует подписывать новое соглашение о НАФТА, пока не будет урегулирована ситуация с введением США пошлин на сталь и алюминий.

Кроме того, в четверг завершается срок общественного обсуждения инициативы введения нового транша пошлин США на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год, то есть пошлины могут ввести уже на этой неделе.

Вместе с тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 1 сентября неожиданно уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 203 тысяч, минимального уровня с декабря 1969 года.

Лучше прогноза оказались и данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 58,5% с июльского уровня в 55,7% при прогнозе роста до 57%.

Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в августе на 163 тысячи при прогнозе роста в 188 тысяч.