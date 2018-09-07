Финансовые новости
- |
- 07.09.18
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США закрылись 6 сентября в основном в минусе на снижении технологического сектора, статистике
08:08 07.09.2018 |
Основные американские фондовые индексы по итогам четверга преимущественно ушли в минус на фоне снижения акций компаний технологического сектора и неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08%, до 25996,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,91%, до 7922,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,36%, составив 2878,14 пункта.
По итогам дня акции Apple потеряли 1,6%, Alphabet - 1,3%, Facebook - 2,75%.
Инвесторы ждут новостей о новом торговом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА, включает США, Канаду и Мексику). Президент США Дональд Трамп в конце августа уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней, а в выходные написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранять Канаду в новой НАФТА. Ранее Мексика заявила, что не планирует подписывать новое соглашение о НАФТА, пока не будет урегулирована ситуация с введением США пошлин на сталь и алюминий.
Кроме того, в четверг завершается срок общественного обсуждения инициативы введения нового транша пошлин США на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год, то есть пошлины могут ввести уже на этой неделе.
Вместе с тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 1 сентября неожиданно уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 203 тысяч, минимального уровня с декабря 1969 года.
Лучше прогноза оказались и данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 58,5% с июльского уровня в 55,7% при прогнозе роста до 57%.
Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в августе на 163 тысячи при прогнозе роста в 188 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|18+ от Нацбанка. Что означает повышение учетной ставки?
|Курс доллара на межбанке 6 сентября провалился под давлением экспортеров
|СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет
|СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР в минусе на намеках об ужесточении торговой политики США относительно Японии
|Биржи США закрылись 6 сентября в основном в минусе на снижении технологического сектора, статистике
|Курс доллара на межбанке 6 сентября провалился под давлением экспортеров
|Депозитные ставки для физлиц 06.09.18
|Доллар перешел к снижению в паре с евро, лира восстанавливается
|НБУ в четверг купил на рынке почти $40 млн
Это интересно
|Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
|Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников