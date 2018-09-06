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Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 28,8% до 145 млрд гривен в январе-июле
10:58 06.09.2018 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 28,76%, или на 32,4 млрд гривен, до 144,97 млрд гривен в январе-июле текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
Наибольший объем торгов по фининструментам на организаторах торгов в течение отчетного периода зафиксирован с гособлигациями - 137 млрд гривен, или 94,5% от общего объема торгов.
Отмечается, что общий объем выпусков ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в январе-июле, составил 30,83 млрд гривен, что меньше на 47,4 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (78,4 млрд гривен).
В течение января-июля текущего года комиссия зарегистрировала 62 выпуска акций на 13,4 млрд гривен.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 53 млрд гривен.
Кроме того, НКЦБФР за отчетный период зарегистрировала 53 выпуска облигаций предприятий на 3,4 млрд гривен, что на 349 млн гривен больше аналогичного периода прошлого года.
Также зарегистрирован 1 выпуск опционных сертификатов на 55 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 25,3%, или на 25 млрд гривен, до 124,19 млрд гривен в январе-июне текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (99,1 мрлд гривен).
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 14,4% до 205,8 млрд гривен в 2017 году по сравнению с данными 2016 года (235,4 млрд гривен).
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