Биржи АТР 6 сентября в минусе из-за природных катастроф в Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются на торгах, так как инвесторы обеспокоены падением туристической активности в регионе из-за череды природных катастроф в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% - до 2700,66 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1436,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,03%, опускаясь до 26962,94 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,22%, до 2286,83 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,24%, до 6153 пунктов. Японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 22481,97 пункта.

В четверг на японском острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. Два человека погибли, 125 ранены, 38 человек пропали без вести. Остров практически обесточен: вышла из строя крупнейшая теплоэлектростанция "Томато-Ацума", дававшая почти половину электроэнергии для острова.

Ранее на страну также обрушился самый мощный за последние четверть века тайфун "Джеби", который унес жизни уже восьми человек, около 350 получили ранения.

Как пишет агентство MarketWatch, эти события привели к снижению стоимости акций японских авиакомпаний на фоне беспокойства инвесторов в снижении туристической активности в стране из-за катаклизмов. Бумаги Japan Airlines в ходе торгов дешевели на 1,1%, ANA - на 1%,

В Гонконге продолжает дешеветь интернет-гигант Tencent. В среду компания закрыла торги, снизившись до минимума за год - 324,8 гонконгского доллара (41,38 доллара США).