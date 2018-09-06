Биржи США закрылись 5 сентября в основном в минусе на опасениях по торговым отношениям

Американские фондовые индексы США в среду преимущественно снизились на фоне опасений инвесторов по поводу торговых отношений США с Канадой и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,09%, до 25974,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,19%, до 7995,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,28%, до 2888,30 пункта.

Лидерами снижения в среду стали бумаги технологического сектора, потянувшие за собой индекс NASDAQ. В среду глава Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг дают показания в комитете сената США по разведке. Одним из главных вопросов на слушаниях является противодействие кампании по дезинформации в соцсетях и вмешательства в политическую систему США.

Мировые рынки ждут возобновления переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом в выходные он написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранить Канаду в новой НАФТА.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада не подпишет пересмотренное соглашение о НАФТА, если в нем не будет механизма разрешения споров и положения о защите культурных секторов Канады.

Также инвесторы ожидают введения новых пошлин на товары из Китая на этой неделе. По данным СМИ, Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" пошлин на импорт ряда товаров из Китая объемом 200 миллиардов долларов. В среду истекает крайний срок для внесения поправок в это предложение о пошлинах.

Кроме того, дефицит торгового баланса страны в июле вырос до 50,1 миллиарда долларов, тогда как ожидался рост до 50,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, прирост дефицита в июле стал максимальным с 2015 года - показатель увеличился на 4,4 миллиарда долларов с пересмотренного показателя июня в 45,7 миллиарда.

"Мы все еще ожидаем роста акций, но у нас был неплохой скачок, и некоторое сокращение неудивительно", - сказал агентству MarketWatch рыночный стратег John Hancock Financial Services Мэтт Мискин (Matt Miskin).