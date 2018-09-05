Биржи АТР дешевеют 5 сентября вслед за индексами США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют негативную динамику вслед за закрытием в минусе американских торговых площадок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,92% - до 2725,26 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1455,28 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,65%, опускаясь до 27512,14 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,19%, до 2311,21 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,91%, до 6232,1 пункта. Японский Nikkei 225 - на 0,32%, до 22625,17 пункта.

Основные американские фондовые индексы во вторник снизились к закрытию после долгих выходных. Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая таким образом из договоренностей Канаду.

В Японии лидерами падения стали транспортные, авиакомпании и сектор недвижимости - бумаги морского грузоперевозчика Mitsui O.S.K. Lines в ходе торгов дешевели на 2,2%, ритейлера Mitsui Fudosan - на 2%. Кроме беспокойства инвесторов по поводу торговых войн и кризиса на валютных рынках развивающихся стран, на торги повлияли сообщения о тайфуне "Джеби" в Японии.

Как сообщила телекомпания NHK, одиннадцать человек погибли в результате обрушившегося на Японию накануне тайфуна "Джеби", более 600 получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, полностью или частично разрушенными оказались более 980 домов. По-прежнему без света остаются более 600 тысяч домохозяйств в четырех префектурах страны. Как добавляет агентство Market Watch, "Джеби" стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию, за последние 25 лет.

В Китае аутсайдерами торгов стали компании технологического сектора. Сильнее всего дешевели акции операторов Unicom и China Telecom, корректируясь после скачка цен накануне на фоне сообщений агентства Блубмерг о планах властей КНР по слиянию предприятий. Интернет-гигант Tencent дешевеет на 2,5%.