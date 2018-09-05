Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР дешевеют 5 сентября вслед за индексами США
08:33 05.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют негативную динамику вслед за закрытием в минусе американских торговых площадок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,92% - до 2725,26 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1455,28 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,65%, опускаясь до 27512,14 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,19%, до 2311,21 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,91%, до 6232,1 пункта. Японский Nikkei 225 - на 0,32%, до 22625,17 пункта.
Основные американские фондовые индексы во вторник снизились к закрытию после долгих выходных. Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая таким образом из договоренностей Канаду.
В Японии лидерами падения стали транспортные, авиакомпании и сектор недвижимости - бумаги морского грузоперевозчика Mitsui O.S.K. Lines в ходе торгов дешевели на 2,2%, ритейлера Mitsui Fudosan - на 2%. Кроме беспокойства инвесторов по поводу торговых войн и кризиса на валютных рынках развивающихся стран, на торги повлияли сообщения о тайфуне "Джеби" в Японии.
Как сообщила телекомпания NHK, одиннадцать человек погибли в результате обрушившегося на Японию накануне тайфуна "Джеби", более 600 получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, полностью или частично разрушенными оказались более 980 домов. По-прежнему без света остаются более 600 тысяч домохозяйств в четырех префектурах страны. Как добавляет агентство Market Watch, "Джеби" стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию, за последние 25 лет.
В Китае аутсайдерами торгов стали компании технологического сектора. Сильнее всего дешевели акции операторов Unicom и China Telecom, корректируясь после скачка цен накануне на фоне сообщений агентства Блубмерг о планах властей КНР по слиянию предприятий. Интернет-гигант Tencent дешевеет на 2,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019
|Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты
|Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов
|Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке 3 сентября объем торгов долларом уменьшился на $12,1 млн до $134,4 млн
|Курс валют по карточным операциям на 05.09.18
|Киевгорстрой: Никакого кризиса в строительстве нет
|Доллар стабилен к евро 5 сентября, дорожает относительно иены и валют emerging markets
|Прошлая неделя худшая для ICO за 2018 год
|В январе-июле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,5% до 2,6 млрд гривен
Это интересно
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу
|Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS