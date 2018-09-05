Биржи США снизились после долгих выходных

Основные американские фондовые индексы во вторник снизились после долгих выходных, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,05%, до 25952,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,23%, до 8091,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,17%, составив 2896,72 пункта.

Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая таким образом из договоренностей Канаду.

Кроме того, в конце недели могут быть введены новые американские пошлины на китайский импорт. В конце августа СМИ сообщили, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" пошлин на импорт ряда товаров из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

"Рынки продолжают следить за новостями по торговым переговорам. Прошлая неделя началась с позитивных новостей о договоренностях по НАФТА с Мексикой, закончилась без сделки с Канадой, но переговоры продолжатся на этой неделе", - отметил агентству MarketWatch инвестдиректор Stone Investment Partners Билл Стоун (Bill Stone).

Акции Nike потеряли 3,16% по итогам вторника после рекламы компании с участием Колина Каперника (Colin Kaepernick), игрока в американский футбол, отказавшегося стоять во время исполнения американского гимна в качестве протеста против жестокости полиции в США.

При этом сдерживали снижение индексов сообщения о росте индекса деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе до 61,3% с 58,1% в июле, тогда как ожидалось его снижение до 57,6%. Значение августа стало самым высоким с 2004 года.

Кроме того, в среду капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше 1 триллиона долларов, что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа.