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Биржи АТР закрылись 4 сентября в основном ростом в рамках коррекции
12:01 04.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой" зоне на фоне коррекции на биржах Китая после продолжительного периода снижения, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1% - до 2750,58 пункта. Рост произошел впервые после пяти сессий снижения подряд. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite повысился на 1,16%, до 1465,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,94% - до 27973,34 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2315,72 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,05% - до 22696,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 6293,1 пункта.
Во вторник большинству индексов региона удалось выйти в плюс вслед за китайскими фондовыми рынками, которые выросли после продолжительного снижения. В то же время торговые опасения продолжают сдерживать оптимизм на рынках региона. В конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Новые пошлины могут быть введены в конце текущей недели.
В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Южной Кореи. По данным статистического ведомства страны, ВВП во втором квартале вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,6% - в квартальном, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. В то же время инфляция в августе составила 1,5% в годовом исчислении и 0,5% - в месячном. Аналитики ждали значения показателя на уровне 1,3% и 0,4% соответственно.
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