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Биржи АТР снижаются 3 сентября на статистике и опасениях введения новых пошлин на китайские товары
08:20 03.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, а также после статистики по промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,94% - до 2699,66 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,25%, до 1433,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,95% - до 27623,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2307,71 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,06% - поднимаясь до 6323 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,64% - до 22719,63 пункта.
Аналитики отмечают, что вероятность скорого введения очередного "транша" импортных пошлин США на товары из Китая очень велика.
"Почти очевидно, что президент США Дональд Трамп наложит 25-процентные пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного стратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фуджито (Norihiro Fujito).
На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.
Инвесторы также отреагировали на статистику по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе. Темпы роста показателя замедлились до минимального уровня с июня 2017 года - до 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле. Во многом снижение было вызвано эффектами торгово-экономического конфликта с США.
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