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Биржи США закрылись 31 сентября преимущественно повышением на фоне торговых переговоров США
07:42 03.09.2018 |
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу преимущественно повышением на фоне торговых переговоров США с партнерами, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09% и составил 25964,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01% и составил 2901,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,26% и составил 8109,54 пункта.
Агентство Блумберг в четверг вечером сообщило, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов уже на следующе неделе наложить очередной пакет пошлин на китайские товары, общая сумму импорта которых составляет 200 миллиардов долларов.
Между тем, офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что Трамп уведомил конгресс США о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней.
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