Биржи АТР в основном снижаются 31 августа на обострении торговых опасений

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% - до 2735,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1459,27 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,97% - до 27890,62 пункта, корейский KOSPI - повышался на 0,22%, до 2312,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,28% - до 6334 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,01% - до 22868,99 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывает напряженность в торговых отношениях Китая и США. Рынки с пессимизмом отреагировали на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что, президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.

"До сих пор Трамп демонстрировал, что если он что-то сказал, то он это сделает. Несмотря на некоторые сомнения относительно того, что новые пошлины будут разработаны так быстро, я подозреваю, что опасения по поводу торговой войны начнут нивелировать оптимизм относительно хороших экономических показателей США", - приводит агентство Рейтер комментарий экономиста Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).

Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики региона. Так, по данным государственного статистического управления Китая, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в августе составил 51,3 пункта против 51,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51 пункта. В то же время статистическое бюро Японии сообщило, что безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июле увеличилась до 2,5% с 2,4% в июне, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,4%. При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце сократился на 0,1% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 0,2%.