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Рынок акций Украины 30 августа еще немного снизился
19:18 30.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,58% - до 525,79 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 640,57 млн грн, в том числе акциями - 5,22 млн грн.
Среди индексных бумаг снизились в цене акции "Укрнафты" (-2,91%), "Центрэнерго" (-1,31%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,95%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" просел на 0,06% - до 1633,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,61% - до 437,03 пункта при объеме торгов 3,04 млн злотых (23,3 млн грн).
Дорожали акции KSG Agro (+3,03%) и "Овостара" (+1,03%).
В "красной зоне" торговались акции агрохолдинга ИМК (-2,93%) и "Кернела" (-1,62%).
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