Биржи АТР в основном снизились 30 августа на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в основном снижением на фоне ослабления оптимизма вокруг торгового соглашения между США и их партнерами по НАФТА, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,14% - до 2737,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,48%, до 1467,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,89% - до 28164,05 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2307,35 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,09% - до 22869,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,01%, до 6351,8 пункта.

Позитив, вызванный новостями о торговой сделке США и Мексики, несколько ослаб: рынки опасаются, что могут возникнуть сложности в присоединении к соглашению Канады, а также в получении одобрения сделки между тремя странами в американском конгрессе. "Окончательное решение маловероятно до 2019 года", - считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

Теперь рынки находятся в ожидании ряда важных статданных, которые станут известны в пятницу. Так, статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии обнародует данные по безработице в стране за июль, а статистическое управление КНР сообщит данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики Китая за август.