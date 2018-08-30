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Индекс ПФТС 29 августа несколько скорректировался вниз
19:07 29.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду немного снизился в рамках коррекции после нескольких дней роста: индикатор просел на 0,27% - до 528,87 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 853,89 млн грн, в том числе акциями - 2,64 млн грн.
Снизились в цене бумаги "Укрнафты" (-0,89%), "Центрэнерго" (-0,74%) и "Донбассэнерго" (-0,26%).
Подорожали акции шахтоуправления "Покровское" (в три раза) и Райффайзен Банка Аваль (+0,86%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,09% - до 1634,29 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,88% - до 434,4 пункта при объеме торгов 5,86 млн злотых (44,8 млн грн).
В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-4,81%), "Астарты" (-1,52%) и "Кернела" (-1%).
Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+0,42%).
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