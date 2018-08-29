Финансовые новости
- |
- 29.08.18
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Биржи США 28 августа закрылись в основном ростом на фоне торговых договоренностей членов НАФТА
07:46 29.08.2018 |
Американские фондовые индексы завершили торги вторника в основном ростом на фоне позитива относительно торговых договоренностей, а также планов по переговорам США с партнерами по НАФТА, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,06% и составил 26064,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,03% - до 2897,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,15% и составил 8030,04 пункта.
Ранее американские индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды после новостей из США. В понедельник президент страны Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Трамп добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора. Инвесторы восприняли новости о НАФТА как положительные на фоне опасений по глобальной торговой войне.
Во вторник в интервью телеканалу CNBC глава минфина США Стивен Мнучин также заявил, что США рассчитывает в ближайшее время заключить сделку и с другим партнером по НАФТА - Канадой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
|Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ
|Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ
|В непонятной ситуации бомби Сирию. Зачем России ударная эскадра в Средиземноморье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 29 августа на ожиданиях повышения базовой ставки ФРС в сентябре
|Чарли Ли не планирует снова покупать лайткоины
|Доллар незначительно изменятся к мировым валютам 29 августа в ожидании данных по ВВП США
|Биржи АТР, кроме Китая, растут 29 августа вслед за рынками США
|Биржи США 28 августа закрылись в основном ростом на фоне торговых договоренностей членов НАФТА
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
Это интересно
|Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
|Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев
|Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron
|Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км
|BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
|500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год
|Xiaomi представила умную стиральную машину за $205