Индекс ПФТС 28 августа замедлил рост

Торговый оборот на бирже составил 421,882 млн грн, в том числе акциями – 2 млн грн.
По итогам дня подорожали акции "Донбассэнерго" (+1,52%), "Центрэнерго" (+0,53%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,16%).
В "красной зоне" завершили торги акции "ДТЭК Днепровские электросети" (-14,29%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,22% - до 1632,77 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,07% - до 438,26 пункта при объеме торгов 6,47 млн злотых (49,17 млн грн).
С отрицательной динамикой лидировали бумаги "Кернела" (-3,14%), агрохолдинга ИМК (-1,68%) и "Агротона" (-0,24%).
В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+2,97%) и "Астарты" (+2,48%).