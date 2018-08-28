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Биржи США закрылись 27 августа ростом на фоне торговых переговоров между США и Мексикой
07:59 28.08.2018 |
Американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом на фоне торговых переговоров между США и Мексикой, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,01% и составил 26049,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,77% - до 2896,74 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,91% и составил 8017,90 пункта.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.
Согласно сообщению Белого дома, президент США сделает объявление по торговле позднее 27 августа.
"То, что мы наблюдаем, это оптимизм по поводу того, что может быть некоторое решение торговых трудностей", - приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Raymond James Скотта Брауна (Scott Brown). Аналитик поясняет, что другими поддерживающими факторами являются признаки укрепления экономики страны и недавний сильный сезон отчетностей.
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