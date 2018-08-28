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Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом
17:57 27.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник подскочил на 1,24% - до 520,21 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 176,23 млн грн, в том числе акциями - 1,47 млн грн.
По итогам дня подорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (в 2,33 раза), Райффайзен Банка Аваль (+0,48%) и "Центрэнерго" (+0,07%).
Снизились в цене акции "ДТЭК Днипровские электросети" (-57,32%) и "Донбассэнерго" (-0,37%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,19% - до 1629,15 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,23% - до 438,6 пункта при объеме торгов 4,32 млн злотых (32,5 млн грн).
В "индексной корзине" снижались котировки акций "Овостара" (-0,51%) и "Кернела" (-0,2%).
С ростом стоимости торговались акции KSG Agro (+1%) и "Агротона" (+0,24%).
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