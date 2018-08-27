Биржи АТР растут 27 августа вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют уверенную положительную динамику вслед за ростом американских индексов в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,43% - до 2768,4 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,01%, до 1489,72 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 2,06% - до 28243,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,3%, до 2300,19 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,3% - до 6266,3 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,81% - до 22784,21 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на динамику фондовых индексов США, которые завершили торги пятницы ростом в диапазоне 0,5-0,9% на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле. Глава регулятора отметил в своей речи, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны.

"Стабильность американской экономики - это хорошие новости для японских компаний, поскольку для них важен спрос со стороны США", - прокомментировал агентству Рейтер стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management в Токио Есинори Сигэми (Yoshinori Shigemi).