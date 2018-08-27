Биржи США закрылись 24 августа ростом после выступления главы ФРС

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,52% и составил 25790,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,62% - до 2874,69 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,86% и составил 7945,98 пункта.

Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл в своей речи на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, по крайней мере до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. При этом он отметил, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны.

Его выступление представляло для инвесторов особый интерес на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который понедельник в интервью агентству Рейтер сказал, что не согласен с решением ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отметил, что "недоволен" главой американского регулятора.