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Индекс ПФТС перед продолжительными выходными еще несколько подрос
18:05 23.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,21% - до 523,71 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 85,34 млн грн, в том числе акциями - 5,5 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Донбассэнерго" (+2,77%), "Центрэнерго" (+0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,22% - до 1632,18 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,54% - до 439,8 пункта при объеме торгов 180,11 тыс. злотых (1,33 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KDM Shipping (-2,94%), "Агротона" (-2,66%) и KSG Agro (-1,96%).
Дорожали только акции "Кернела" (+0,78%).
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