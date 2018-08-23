Биржи АТР, кроме Японии, снижаются на новом витке торгового конфликта США и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, в четверг снижаются на фоне введения США и Китаем новых взаимных пошлин, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% - до 2702,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 1452,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,85% - до 27686,01 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 2270,72 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,26% - до 6247,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,19%, поднимаясь до 22390,5 пункта.

В четверг США ввели "второй транш" повышенных импортных пошлин для КНР. Пошлины в 25% затронут китайские товары общим объемом импорта 16 миллиардов долларов в год. С учетом мер, введенных в июле, новые пошлины США теперь распространяются на импорт китайской продукции в объеме 50 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР заявило о введении ответных мер.

Одновременно участники рынка продолжают ожидать результатов торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне 22-23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, говорил, что не ожидает многого от этих переговоров. Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, однако они не принесли ощутимых результатов.

Аналитики Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер, ожидают, что напряженность в торговых отношениях между странами сохранится, несмотря на возобновление переговоров.

Поддержку японскому индексу Nikkei 225 оказывает снижение курса иены к доллару, что благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене растет до 110,82 иены со 110,56 иены за доллар на предыдущем закрытии.