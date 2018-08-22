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Индекс ПФТС 22 августа продолжил движение в «зеленой зоне»
18:11 22.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,23% - до 522,59 пункта.
Торговый оборот на фондовой бирже составил 390,3 млн грн, в том числе акциями 7,2 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали акции "Донбассэнерго" (+7,11%), Райффайзен Банка Аваль (+1,71%) и "Центрэнерго" (+0,3%).
Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-1,88%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,31% - до 1628,61 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 0,22% - до 443,31 пункта при объеме торгов 7,98 млн злотых (59 млн грн).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги KSG Agro (+0,99%), "Агротона" (+0,98%) и "Кернела" (+0,39%).
Дешевели акции агрохолдинга ИМК (-2,08%).
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