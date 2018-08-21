Биржи США закрылись 20 августа в плюсе на фоне ожидания переговоров США и Китая

Американские фондовые индексы завершили понедельник ростом на фоне позитивных новостей местных компаний, а также на фоне ожидания предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35% и составил 25558,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,79% - до 2840,69 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,06% и составил 7821,01 пункта.

Ранее стало известно, что заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.

Между тем в пятницу стало известно о снижении индекса потребительских настроений в США в августе, по предварительной оценке, до 95,3 пункта с 97,9 пункта в июле. При этом аналитики ждали роста индикатора до 98,1 пункта.

Акции высокотехнологичной компании Tesla в пятницу снизились на 8,93% после того, как ее основатель Илон Маск в интервью газете New York Times назвал прошлый год самым сложным в его карьере и пожаловался на переутомление.