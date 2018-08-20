Биржи АТР в основном растут 20 августа в ожидании новых торговых переговоров США и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в "зеленой зоне" на фоне ожиданий нового раунда торговых переговоров Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 2671,93 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускался на 0,66%, до 1432,81 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,82%, до 27436,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,1%, до 2249,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,05%, до 6342,3 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,28%, до 22207,31 пункта.

В центре внимания инвесторов в понедельник остается тема торговых отношений США и Китая. Участники торгов ждут встречи делегации из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем с чиновниками США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом 22-23 августа. Рынки надеются, что после этих переговоров можно ждать встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре.

В то же время аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают крайне маловероятным, что в ноябре стороны смогут достичь какого-либо соглашения, учитывая имеющиеся разногласия сторон. "Однако хорошие заголовки новостей могут способствовать улучшению настроений на рынках", - добавили эксперты.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.