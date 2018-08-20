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Биржи США закрылись в плюсе на ожидании переговоров с Китаем
07:32 20.08.2018 |
Фондовые индексы США завершили пятницу в плюсе на фоне оптимизма касательно торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,34%, до 25669,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,13%, до 7816,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 2850,13 пункта.
Ранее стало известно, что заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.
Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.
Между тем в пятницу стало известно о снижении индекса потребительских настроений в США в августе, по предварительной оценке, до 95,3 пункта с 97,9 пункта в июле. При этом аналитики ждали роста индикатора до 98,1 пункта.
Акции высокотехнологичной компании Tesla в пятницу снизились на 8,93% после того, как ее основатель Илон Маск в интервью газете New York Times назвал прошлый год самым сложным в его карьере и пожаловался на переутомление.
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