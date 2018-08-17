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Индекс ПФТС 17 августа скорректировался вниз
19:18 17.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,71% - до 515,54 пункта в рамках коррекции после существенного роста днем ранее.
Торговый оборот на рынке составил 532,47 млн грн, в том числе акциями 3,69 млн грн.
В пятницу снизились в цене акции "Укртелекома" (-3,7%), холдинговой компании "Мироновского хлебопродукта" - MHP SE (-2,82%) и "Центрэнерго" (-0,72%).
Подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (-0,49%), "Донбассэнерго" (-0,42%) и "Укрнафты" (-0,28%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в пятницу повысился на 0,65% - до 1633,93 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine снизился на 1,13% - до 442 пункта при объеме торгов 0,76 млн злотых (5,6 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Агротона" (-4,04%), KDM Shipping (-2,7%) и "Астарты" (-1,82%).
Подорожали акции KSG Agro (+4,63%).
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